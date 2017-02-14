الرياض (إينا) - التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الثلاثاء (14 فبراير 2017)، السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الرئيس اليمني حرصه الدائم على إحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وخاصة القرار 2216 الكفيلة بإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية.

وأوضح الرئيس هادي، أن الميليشيا الانقلابية تواصل تعنتها ولم تلتزم بمرجعيات السلام وتواصل حربها الهمجية ضد المدنيين اليمنين العزل، ناهيك عن ما أحدثته من أزمة اقتصادية، وما تسببت به من معاناة للمواطنين من خلال نهبها للمساعدات الإغاثية، متطلعاً إلى إسهام الصين في إعادة إعمار ما خلفته حرب الميليشيا الانقلابية من دمار وخراب في البنى التحتية.

من جانبه جدد السفير الصيني دعم بلاده لليمن وشرعيته الدستورية، مشيراً إلى أن الصين تشدد على ضرورة إحلال السلام في اليمن بناءً على المرجعيات الأساسية الثلاث، مؤكداً أن بلاده ستواصل تقديم المزيد من الدعم لليمن وستسهم في إعادة الإعمار.

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ز ع / واس